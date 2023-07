Man uit Avelgem aangevallen door wespennest Aziatische hoornaars en onwel naar het ziekenhuis overgebracht

Zaterdag is een man uit Avelgem aangevallen door een wespennest van de agressieve soort Aziatische hoornaars. “De man was aan het werken op een afstand van ongeveer vier meter van het nest. Toen hij zich bukte om wat hout op te rapen werd hij aangevallen. Waarschijnlijk veroorzaakte de werken te veel trilling, waardoor de wespen hem viseerden”, vertelt Kevin Verbeek van het expertisecentrum Aziatische hoornaars. De man werd verschillende keren gestoken, onder andere in het hoofd. Daarna werd hij onwel en moest hij afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Zaterdag was een man in Avelgem hout aan het zagen, toen een nest van Aziatische hoornaars, uiterst agressieve wespen hem aanviel. “Het nest zat in een vogelhuisje aan de muur ongeveer vier of vijf meter verderop. De machine moet voor heel wat trillen en geluid gezorgd hebben, want de wespen hebben de man plots aangevallen toen hij het hout aan het oprapen was”, vertelt Kevin Verbeek van het expertisecentrum Aziatische hoornaars.

De man werd verschillende keren gestoken door de agressieve wespen, ook in het hoofd. Wat later is hij onwel geworden en werden de hulpdiensten verwittigd. Hij werd met een MUG afgevoerd naar het ziekenhuis. “Het is de eerste keer, dat ik dit hoor dat de wespen van op zo’n verre afstand aanvallen.” Een lokale verdelger kwam ter plaatse om het nest te behandelen.

Niet te vergelijken met een gewone wesp

Volgens expert Kevin zijn Aziatische hoornaars niet te vergelijken met een gewone wesp. “Ze reageren heel defensief als je in de buurt komt van hun nest. En ze blijven je ook achtervolgen. Als je té dicht in de buurt van een gewoon wespennest komt, zullen er hoogstens enkelen op jou reageren en het na enkele meters ook laten vallen. Maar de Aziatische hoornaars zullen net massaal aanvallen.”

“Bij de steek van een Aziatische hoornaar dringt de angel veel dieper in de huid, waardoor het gif in het bloed komt”

Maar ook de steek verschilt heel wat. “Als je gestoken wordt door een gewone wesp heb je meestal een lokale reactie, zoals roodheid en wat zwelling bij de beet. Maar bij de steek van een Aziatische hoornaar dringt de angel veel dieper in de huid binnen, waar het gif dan wordt gespoten. Dat maakt dat het heel wat pijnlijker is. En doordat het gif in het bloed komt, is de impact vaak ook veel groter. Want een lichaam kan maar zoveel aan.”

“Dit jaar waren er al meerdere incidenten in Vlaanderen van mensen, die bijvoorbeeld een haag aan het scheren waren en aangevallen werden”, gaat Kevin verder. “In Spanje en Frankrijk sterven er minstens ieder jaar 12 à 15 mensen aan steken van Aziatische hoornaars. Vroeg of laat zal het hier ooit mislopen.”

Nesten melden bij Vespawatch

Het belangrijkste om te doen wanneer je een nest ziet van Aziatische hoornaars volgens Kevin is er zoveel mogelijk van wegblijven. “Zo’n nest lijkt natuurlijk op een gewoon wespennest. Neem er een foto van waarop er wespen zichtbaar zijn. Dan kan je die van op afstand beter bestuderen. Als het een nest is van een Aziatische hoornaars kan je dit melden op de site van de Vespawatch met de foto erbij. Zij zullen je dan contacteren met een lijst van erkende verdelgers in de buurt.”

“Er is te weinig capaciteit om de Aziatische hoornaars aan te pakken, maar sowieso is het belangrijk dat mensen zo’n nesten blijven melden”

“Soms duurt het een tijdje voor het nest kan aangepakt worden”, geeft Kevin toe. “Dit jaar werden er al heel wat meer nesten gemeld dan vorig jaar. Vorig jaar was ik hoogstens twee dagen per week op pad voor de Aziatische hoornaars, nu is dat bijna dagelijks. Het aantal mensen dat dit kan doen, is ook beperkt en het materiaal ervoor is erg duur. Er is te weinig capaciteit om dit probleem aan te pakken. De overheid moet hier een instantie of een coördinator voor aanstellen, die oplossingen kan voorzien voor de bestrijders en oplossingen voor de vrijwilligers die op zeok gaan om deze nesten op te sporen. Maar hoe dan ook is het belangrijk dat mensen dit blijven melden.”