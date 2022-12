Man slaapt roes uit in auto na kerstmarkt, brandweer opgeroepen

Omdat haar vriend roerloos in zijn wagen bleef zitten op Wijk Ten Bulcke in Rekkem (Menen) alarmeerde een vrouw zaterdagavond de hulpdiensten. De man bleek gewoon dronken zijn roes uit te slapen na een bezoekje aan de kerstmarkt in Lauwe (Menen).

Iets over 22.30 uur kreeg de vrouw haar vriend ondanks verwoede pogingen niet wakker. Hij had zijn auto voor de deur geparkeerd maar was daarna in slaap gevallen. De deur van de auto open krijgen, lukte ook niet. De vrouw alarmeerde dan maar de hulpdiensten. De brandweermannen moesten uiteindelijk niet ingrijpen omdat de man toch wakker schoot en zelf uit zijn voertuig kon stappen. Tot zijn grote verbazing merkte hij tal van brandweermannen rond zijn auto op. Mogelijk riskeert hij nog een boete en een rijverbod voor dronken sturen want ook de politie was getuige van het tafereel. (LSi)