Zondagmorgen even over half negen werden de hulpdiensten opgeroepen naar het Handelsdok in Brugge. In het dok vonden ze het lichaam van een drenkeling.

Vermoedelijk zou de man aan het vissen zijn geweest toen hij in het water terecht kwam. De precieze omstandigheden van hoe dat gebeurde worden onderzocht. De drenkeling werd door duikers uit het water gehaald. De man is overleden.