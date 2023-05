Man naar ziekenhuis na val van ladder

Bij werken in en rond een woning in de Nieuwe Veldstraat in Lichtervelde geraakte een 35-jarige man uit Aalter donderdagmiddag gewond.

De man was in de garage aan het werk in een funderingsput. Daarbij stond hij op een ladder. De ladder schoof echter weg waarna de man een val van zo’n anderhalve meter naar beneden maakte.

De hulpdiensten, waaronder een MUG-team en de brandweer, snelden onmiddellijk ter plaatse. De man geraakte bij het ongeval gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout.