Man in levensgevaar afgevoerd na val in diepe put vol slijk

Op dinsdagavond 25 januari viel een man enkele meters diep in een put op de Korenmarkt niet ver van het stadhuis. Het slachtoffer zat in een benarde positie, verstrikt in kabels en vast in het slijk. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de man uit de put te helpen. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en nadien in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is de bekende volksfiguur Piet Sintobin (58).

Iets voor 22 uur gebeurde een vreemd ongeval op de Korenmarkt in het centrum van Izegem. Tussen het stadhuis en Kaffee Lagar vinden er momenteel werken plaats. Om ongekende reden is een man in de diepe put gevallen, dat nochtans duidelijk afgeschermd is met lint.

Tijdens zijn val raakte het slachtoffer verstrikt in kabels. Enkele meters lager kwam hij vast te zitten in slijk en modder. Voorbijgangers merkten de ernst van de situatie op en alarmeerden de hulpdiensten. Die snelden massaal ter plaatse om het slachtoffer te redden.

Heldendaad

De hulpverleners arriveerden en zagen de bewusteloze man in het diepe, nauwe gat liggen. Een voorbijganger verrichtte een heldendaad door het hoofd van het slachtoffer boven het slijk te houden, zodat die niet zou stikken. “De reddingsoperatie verliep moeizaam”, licht brandweerluitenant Hans Declerck toe. “Het slachtoffer is een zwaar persoon en bevond zich in een benarde positie, vastgezogen in het slijk. De kabels en buizen van de werken maakten het moeilijk om de man op een veilige manier uit de smalle maar diepe put te halen.”

Toen de brandweer daarin slaagde, werd het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd en nadien in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.