Man in elektrische scootmobiel zwaargewond na botsing met vrachtwagen in Diksmuide

Een 64-jarige man die in een elektrische scootmobiel reed, is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt na een verkeersongeval in Diksmuide. De man kwam in botsing met een vrachtwagen en kwam ten val op straat. Volgens de eerste vaststellingen gebeurde dat toen de man in zijn scootmobiel plots de straat wou dwarsen.

Het ongeval gebeurde om 14.45 uur op de Ijzerlaan (N35) in Diksmuide op de Hogebrug over de Ijzer. “De 64-jarige man uit Diksmuide reed in zijn scootmobiel op het fietspad komende vanuit het centrum in de richting van de brug”, zegt commissaris Wim Merlevede van zone Polder.” Een vrachtwagenchauffeur van een transportfirma volgde hetzelfde traject. Volgens de eerste vaststellingen werd de trucker plots verrast doordat de mindervalide man plots een manoeuvre inzette om de weg te dwarsen.” De man wilde zo naar de kant van de Ijzertoren raken. Dat gebeurde al voorbij de verkeerslichten en het zebrapad. De trucker kon een aanrijding niet meer vermijden. De 64-jarige man werd aangereden en viel uit zijn scootmobiel. Hij kwam hard op het asfalt neer. De man liep een hevig bloedende en gapende hoofdwonde op. Een ambulance en MUG-dienst snelden ter plaatse voor de dringendste zorgen. De man werd met zware verwondingen, maar bij bewustzijn en niet in levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht. Een trucker van een veevoederbedrijf die uit de andere richting kwam, zag alles gebeuren en kon getuigen bij de politie. Door het ongeval zat het verkeer een uur lang volledig strop op de N35. De politie leidde alles in goede banen. (JH)