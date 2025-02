Man die ‘gekneld’ in auto zit, blijkt… onder invloed aan het slapen te zijn: politie start onderzoek

De hulpdiensten werden zondagavond met spoed gevraagd om naar Merkem bij Houthulst te rijden, waar schijnbaar een bewusteloos en gekneld persoon werd aangetroffen in een wagen. Het bleek om een diep slapende man te gaan… die onder invloed een uiltje aan het knappen was.

Passanten troffen zondagavond rond 17.45 uur een auto aan langs de kant van de weg in de Kwakkelstraat, een landelijke weg in Merkem bij Houthulst. De auto stond er in een vreemde positie en in de auto zat een man, die schijnbaar bewusteloos was. Wat ze ook probeerden, de man was niet wakker te krijgen. Omdat het onduidelijk was wat hem overkomen was, bijvoorbeeld een ongeval, werden de hulpdiensten snel opgeroepen. De politie, een ziekenwagen, MUG-team en de brandweer snelden ter plaatse. Die laatste werden gevraagd om de deur open te breken. Bij hun aankomst bleek dat niet nodig te zijn, want intussen konden de ambulanciers binnenraken in de auto. “Het ging om een man die in zijn auto aan het slapen was en die te diep in het glas had gekeken”, meldt de politie. “Blijkbaar hadden ze de grootste moeite om hem wakker te krijgen. We onderzoeken nog of de man eerder had gereden in zijn auto of niet en of dat moet leiden tot een intrekking van zijn rijbewijs.”

In ieder geval werd verhinderd dat de man wél nog zou rijden met zijn auto en kreeg hij een medische check-up. (JH)