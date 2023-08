Man deelt foto van dronken bestuurder die zijn gezin van de baan reed en vluchtmisdrijf pleegde

Het gezin van een 34-jarige man uit Pittem is ontsnapt aan een drama. Zijn vrouw (31) en dochter (7) werden aangereden door een dronken bestuurder, die daarna vluchtmisdrijf pleegde. De vader deelde de naam en foto van de man via sociale media, ook al mag dat eigenlijk niet.

De dochter van de man moest een nacht in het ziekenhuis blijven, maar de verwondingen vielen mee. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar iemand kon zijn nummerplaat noteren, waardoor de man uit Pittem snel geïdentificeerd werd. Hij bleek onder invloed van alcohol en was niet aan zijn proefstuk toe. “Die man heeft mijn gezin van de weg gemaaid, maar mocht na verhoor gewoon beschikken. Ik heb beslist om zijn naam en foto op Facebook te zetten. Zijn verdiende loon. De maatschappij moet gewaarschuwd worden voor dit soort figuren”, vindt de man.

Bij de politie bevestigen ze de feiten. “Het is belangrijk dat het gerecht nu zijn werk kan doen”, klinkt het bij de politiezone Tielt. Daar zijn ze ook op de hoogte van de Facebookberichten die Alain postte. “We hebben de vader nadrukkelijk gevraagd om af te wachten. We begrijpen de frustratie van de man, maar het is nu niet aan hem om zelf tussenbeide te komen.” (bron: Het Nieuwsblad)