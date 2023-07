Man belandt onder verreiker en roept tot wandelaars hem horen: “Hij heeft veel geluk gehad”

Een man raakte donderdagnamiddag gekneld onder een verreiker bij een landbouwmachinebedrijf op een flank van de Heuvellandse Sulferberg. Hij moest roepen tot toevallige voorbijgangers hem opmerkten.

De hulpdiensten werden donderdag om 17.16 uur opgeroepen voor een beklemde persoon langs de Sulferbergstraat bij het Heuvellandse dorp Westouter. Het bleek te gaan om een man, die gekneld zat onder een verreiker naast een loods van een landbouwmachinebedrijf.

Been vast onder voertuig

“Het slachtoffer was er bezig met werken”, zegt Nico Debruyne, luitenant en postoverste van brandweerpost Westouter binnen Brandweer Westhoek. “Plots begon het voertuig te kantelen. De man probeerde er nog uit te springen, maar kwam met zijn benen onder het voertuig terecht. Hij kon niet aan zijn telefoon, maar bleef bij bewustzijn en moest enige tijd om hulp roepen: de plek van het ongeval is moeilijk te zien vanaf de openbare weg en situeert zich een eindje buiten de bebouwde kom. Twee meisjes, die te voet passeerden, hoorden toevallig zijn geschreeuw en contacteerden de hulpdiensten. Hij heeft veel geluk gehad.”

MUG-heli

Uit voorzorg vloog de MUG-helikopter uit, die landde in een weide aan de overkant van de straat. “We konden de man bevrijden met ons hefmateriaal, wat niet evident was door de heel zachte ondergrond”, vervolgt Debruyne. “Uiteindelijk hoefde het slachtoffer niet met de MUG-helikopter afgevoerd te worden. Een ambulance bracht hem over naar het Jan Yperman Ziekenhuis.”

De man, een mede-eigenaar van het bedrijf, zou buiten levensgevaar zijn. (TP)