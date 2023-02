Man (76) in kritieke toestand na valpartij met fiets in Oostende

Dinsdagmiddag, omstreeks 16 uur, kwam een oudere man met de fiets ten val. Aan de hand van bewakingsbeelden kon de politie vaststellen dat de man met zijn fiets op de Montgomerykaai reed en rechtdoor de dijk afreed en zo dus in het zand belandde.

De politie van Oostende kreeg dinsdagnamiddag rond 16 uur een melding binnen van een 76-jarige man, die naast zijn fiets in het zand lag. De hulpdiensten en politie snelden ter plaatse en de man diende in kritieke toestand te worden overgebracht naar het ziekenhuis. Via bewakingsbeelden kon de politie vaststellen dat de man met zijn fiets op de Montgomerykaai reed en rechtdoor de dijk afreed. Hij kwam een meter lager met zijn gezicht in het zand terecht.