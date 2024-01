Man (52) knalt onder invloed tegen drie geparkeerde auto’s en loopt weg

Een 52-jarige man richtte maandagavond veel schade aan bij een ongeval in Nieuwpoort. Hij reed drie geparkeerde wagens aan en liep daarna weg van het ongeval.

Het verkeersongeval gebeurde maandagavond rond 23.05 uur in de Albert I-Laan in Nieuwpoort. Een 52-jarige man uit Nieuwpoort reed er drie geparkeerde wagens aan. Via de alarmcentrale werden de hulpdiensten automatisch verwittigd waarbij melding was van een ongeval met een grote impact. De airbags waren ook ontploft. Een getuige belde eveneens de politie op. Bij aankomst bleek de man tegen drie geparkeerde auto’s te zijn geknald waarvan de laatste wagen door de impact zestig meter tegen de gevel van een woning eindigde. De bestuurder van de aanrijdende wagen bleek te zijn weggevlucht.

Positieve ademtest

Er was wel nog een vrouw ter plaatse, die lichtgewond was. De politie kon hem even later toch aantreffen in de achtertuin van een woning. De man bleek teveel gedronken te hebben en legde een positieve ademtest af. Hij verklaarde bovendien dat zijn vrouw met de wagen reed, maar die leugen kon de politie al gauw doorprikken. Ook een getuige verklaarde dat de man wel degelijk achter het stuur zat voor hij wegvluchtte. De politie stelde een pv op en liet de wagens takelen. De brandweer kwam ter plaatse om de nodige signalisatie te plaatsen. (JH)