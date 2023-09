Man (49) onder invloed van drugs klimt in metershoge werfkraan in Roeselare

Een 49-jarige man uit Staden klom in de nacht van vrijdag op zaterdag in een werfkraan op de Botermarkt in het centrum van Roeselare. De man bleek onder invloed van drugs. Een vriend, die te veel gedronken had, klom hem achterna, maar keerde al snel op zijn stappen terug. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de eerste man uit de kraan te halen. Uiteindelijk duurde het meer dan twee uur vooraleer de Stadenaar terug op de begane grond was.

Momenteel is men in het Roeselaarse stadscentrum volop bezig met de bouw van het nieuwe stadhuis. Een 49-jarige man uit Staden kreeg vrijdagnacht omstreeks half één het idee om in een werfkraan op de Botermarkt te klimmen. Omstaanders merkten de actie van de man op en verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten. Onder andere de brandweer en een MUG-team snelden toe.

Toen de eerste onderhandelingen met de man op niets uitdraaiden, werd ook het klimteam van de brandweer ingeschakeld. Ondertussen dacht een vriend van de Stadenaar, een 38-jarige man uit Roeselare, een heldendaad te kunnen verrichten. Hij sprong over enkele nadars en klom ook de werfkraan op. De man praatte kort met zijn vriend, maar besliste al snel om terug te keren. De Roeselarenaar werd bestuurlijk aangehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol.

Spuitje

Omstreeks 3.15 uur, ruim 2.30 uur nadat de hulpdiensten werden opgeroepen, kon de man toch overmeesterd worden. Het klimteam kon hem eerst overtuigen om naar beneden te klimmen. Toen de man beneden was, bedacht hij zich en probeerde hij terug naar boven te klimmen.

Medewerkers van het klimteam konden dat echter beletten. De man kreeg onmiddellijk een spuitje om te kalmeren en werd overgebracht naar AZ Delta. Hij bleek onder invloed van drugs. De Stadenaar mag binnenkort een gepeperde factuur in de bus verwachten.