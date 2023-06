Man (44) zwaargewond na val van springkasteel

In Bissegem bij Kortrijk is in de nacht van zaterdag op zondag een man zwaargewond geraakt. De veertiger maakte een val van een springkasteel en kwam met zijn hoofd op een nadarhek terecht. Dat bevestigt de woordvoerder van politiezone Vlas, Thomas Detavernier, zondag.

De man uit Deerlijk was omstreeks 1 uur op een springkasteel geklommen voor kinderen. “Het gaat om een springkasteel met klimgedeelte en glijbaan dat toch een zekere hoogte had. De man is van bovenop het springkasteel naar beneden gevallen en kwam met zijn hoofd terecht op een nadar”, vertelt Detavernier. De man werd met een zeer zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.