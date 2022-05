Man (25) overleden nadat hij hond wou redden in Gentse Ringvaart

Aan de sluis in het Oost-Vlaamse Evergem op de Gentse Ringvaart is zondagvoormiddag een 25-jarige man om het leven gekomen nadat hij tussen een binnenschip en de kade terechtkwam. De jongeman, die in Lauwe woont, wou zijn hond redden, die in het water belandde toen het schip de kade verliet om door de sluis te gaan.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht door het parket Oost-Vlaanderen, maar er waren geen rechtstreekse getuigen van het incident op de Ringvaart.

Een familie van binnenschippers maakte hun schip los om door de sluis van Evergem te gaan, toen de hond nog vanop het vaartuig aan wal wou springen. Het dier belandde in het water en de jongeman zou in het water gesprongen zijn om de hond nog te proberen redden. Het slachtoffer werd verpletterd tussen het schip en de kade. Voor de 25-jarige man kon geen hulp meer baten.