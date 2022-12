Maand na noodlanding ligt sportvliegtuigje nog steeds in weides op grens van Damme en Brugge

Opmerkelijk zicht in de weides op de grens van Damme en Brugge: een maand nadat een sportvliegtuig een noodlanding maakte, ligt het toestel er nog steeds. Wanneer het vliegtuigje uiteindelijk zal getakeld worden, is vooralsnog niet duidelijk.

Op 16 november keken heel wat mensen zich de ogen uit toen boven Damme en Brugge plots een sportvliegtuigje neerdaalde aan een parachute. De 72-jarige piloot was bezig aan een noodlanding, maar wist perfect wat hij deed, getuigde John Zarno zelf. “Ik was onderweg van Duitsland naar Engeland, toen ik plots vibraties voelde aan het vliegtuig. Ik wist dat er iets fout was en vroeg aan de verkeerstoren van de luchthaven Oostende of ik daar mocht landen. Alleen: zo ver raakte ik niet. Mijn propeller (de schroef vooraan het vliegtuig, red.) brak volledig af. Toen wist ik: ik moet een plek zoeken voor een noodlanding.”

Private weide

De man bleef ongedeerd, maar moest wel zonder zijn vliegtuig terug huiswaarts keren. En opmerkelijk: een maand na de crash ligt het sportvliegtuigje nog steeds in de wei. “Het duurde even vooraleer de bevoegde instanties de nodige vaststellingen deden. Pas erna kon het vliegtuig vrijgegeven worden. Maar waarom het er nu nog steeds ligt en wanneer het zal weggehaald worden, weet ik ook niet”, zegt Dams burgemeester Joachim Coens. “Het ligt op een private wei, dus worden wij als stad niet betrokken.” De bevoegde luchtvaartdiensten zullen uiteindelijk hun fiat moeten geven, waarna een takelfirma ter plaatse kan komen. (MM)