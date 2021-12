Luide knal zorgt even voor opschudding in Vinkenstraat

In de Vinkenstraat in Assebroek hoorde de bewoonster van een woning donderdagmorgen even na 11 uur een luide knal. Toen ze ook nog wat witte rook in huis zag, alarmeerde ze de hulpdiensten.

Die kwamen ter plaatse en vonden de oorzaak van de kleine ontploffing ter hoogte van een oude thermostaat. Daar was de transformator van gesprongen wat voor een knal en wat rook zorgde. Verder ingrijpen bleek onnodig. Na een controle van de gebouwen en installatie bleek alles in orde. Niemand raakte gewond. De Vinkenstraat was tijdens de interventie even afgesloten voor het autoverkeer.