Luguber moment: Brandweer moet varkenskoppen op weg opruimen

Langs de Zuiderring in Tielt was donderdagavond een eerder luguber tafereel te zien: een vrachtwagen verloor er zijn lading slachtafval en de weg was bezaaid met varkenskoppen.

De vrachtwagen draaide iets na 18 uur van de Wakkensesteenweg de Zuiderring op. Kort nadien schoot om onduidelijke redenen een achterdeur van de vrachtwagen open en de lugubere lading belandde op de weg. Over een afstand van ruim 200 meter lag de Zuiderring bezaaid met varkenskoppen en -poten.

De chauffeur merkte het probleem gelukkig snel op en ruimde zelf de meeste rommel op. Door het vet van het slachtafval, was de Zuiderring echter erg glad geworden. Daarom werd ook de brandweer opgeroepen om het wegdek grondig te reinigen. Zij kregen onverwachte hulp van een toevallige passant op een tractor voorzien van een reinigingsmachine vooraan. Met vereende krachten werd de strook van de Zuiderring terug proper gemaakt. De werken namen ruim een uur in beslag.