Louis dreigt oog te verliezen na botsing tegen deur tijdens schoolzwemmen

Een leerling uit het derde leerjaar van vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke liep tijdens het schoolzwemmen in het zwembad Aqualys in Komen met zijn hoofd tegen de klink van een openstaande deur en dreigt een oog te verliezen. Eerst werd de jongen overgebracht naar het AZ Delta in Menen, later naar het UZ in Gent.

De ouders van Louis wonen in Wervik. Het is voor hen momenteel te emotioneel om hun verhaal te doen. “Het is een drama voor ons gezin dat hieronder lijdt”, reageert de aangeslagen papa heel kort. Om hun belangen te verdedigen hebben de ouders advocaat Dimitri Vandenbroucke uit Wervik aangesteld. “De ouders kwamen naar mijn kantoor om het verhaal te doen”, zegt hij.

“Vrij recent heb ik vernomen dat de politie van Wervik omwille van de ernst van het letsel een dossier opende om de situatie van het ongeval in kaart te brengen. Het onderzoek door de politie moet nog worden opgestart. De ouders zitten begrijpelijk zwaar in zak en as. De ouders wilden geen klacht indienen. De nodige zorgen voor hun zoontje is nu het belangrijkste.”

Verzekering

“Het is op medisch vlak afwachten. Eventueel krijgt Louis een prothese of blijft hij een oogje met beperkingen houden. Het wordt een zaak voor de verzekeringsmaatschappijen. Enerzijds de verzekering van het stadsbestuur van Komen en anderzijds de verzekering van de school.”

De vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke geniet een zeer goede reputatie en kent de afgelopen jaren een groeiend aantal leerlingen uit Kruiseke en de regio. De dorpsschool is nu geconfronteerd met een zeer jammerlijk incident waar niemand schuld in treft.

“Wij als school en alle betrokkenen zijn enorm aangeslagen”, reageert directeur Fiene Minne. “We zetten alles op alles om Louis en zijn gezin zo goed mogelijk te (onder)steunen.”