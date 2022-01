Loslopend paard knalt tegen bestelwagen en overlijdt

Een loslopend paard heeft maandagavond een zwaar ongeval langs de Gentse Steenweg in Sijsele niet overleefd. Het dier liep de baan op, waarna een aankomende chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. De klap was enorm.

De zelfstandig aannemer reed omstreeks 19 uur langs de baan en zag het paard aan de overkant van de straat wandelen. Wellicht was het dier kort voordien ontsnapt uit een weide. Ogenblikken later schoot het paard helemaal los en liep het de baan over. De chauffeur van de bestelwagen reed niet te snel, gooide alle remmen dicht, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het dier werd tegen de voorkant van het voertuig gekatapulteerd en strompelde zwaargewond verder. De impact van de crash was groot. De chauffeur raakte, op wat spierpijn na, evenwel niet gewond.

Meteen na het ongeval kwamen de hulpdiensten ter plaatse, waarna een zoektocht startte naar het losgeslagen paard. Het beest werd kort nadien teruggevonden, maar overleed aan zijn verwondingen.

De chauffeur van de bestelwagen was onder de indruk van het ongeval. “Ik hoop dat het paard niet te veel afgezien heeft”, zegt de man, die dinsdagochtend weer aan de slag kon met een ander voertuig.