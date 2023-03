In een weide vlakbij de A11 in Lapscheure, deelgemeente van Damme, is in de vooravond een paard losgebroken en in de gracht beland.

Het dier van leeftijd en niet meer in de beste gezondheid, kon niet op eigen kracht uit de gracht, geraken. De brandweer werd nog opgeroepen, maar er kon geen hulp meer baten voor het dier. Een opgeroepen veearts liet het dier inslapen.