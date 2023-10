Lincy organiseert wandeling voor de betaling van de operaties van haar gespietste hond

De driejarige border collie Coby heeft zichzelf in de tuin gespietst op een anderhalve meter lange ijzeren staaf. Baasje Lincy De Groote zit nu al aan 10.000 euro aan dierenartskosten. Om die te kunnen betalen organiseert deze jonge vrouw uit Sijsele op 29 oktober een (honden)wandeling.

“Ik liet op 9 september mijn hond Coby even alleen in de tuin, omdat mijn papa problemen had met zijn pc”, vertelt Lincy De Groote (25) uit Sijsele. “Mijn vader woont vlakbij, op 500 meter. Toen ik weer thuis kwam, zag ik dat Coby gespietst was op een ijzeren staaf van de onafgewerkte omheining. Hij had geprobeerd om erover te springen, wat hij nog nooit gedaan had!”

Paniek

“Die anderhalve meter lange staaf stak door zijn lies en bil. Tot overmaat van ramp had ik mijn gsm laten liggen bij mijn vader. Ik heb ik in mijn leven nog nooit zo snel gelopen als die dag. In paniek heb ik naar Dierenartsen Vandevelde in Sijsele gebeld. Daar dachten ze dat Coby een naald in zijn poot had. Kun je die reu niet brengen? vroegen ze. Ik heb hen moeten uitleggen hoe het zat en mijn moeder en zus gebeld, met de vraag een slijpschijf mee te brengen om die staaf door te zagen…”

“De dierenarts had zoiets nog nooit meegemaakt en zei dat Coby best geopereerd werd in Merelbeke, waar de faculteit Diergeneeskunde een goed uitgerust ziekenhuis heeft. Maar de UGent wou mijn hond niet opnemen, ze hadden het te druk! Bijgevolg heeft Vandevelde de operatie ‘s nachts met onze toestemming in Sijsele uitgevoerd, nadat Coby onder verdoving in onze tuin bevrijd werd van die staaf. Een ingreep die drie uren duurde!”

Ontsteking

“De operatie verliep goed, maar na enkele dagen kreeg Coby een zware ontsteking op de wonde. De etter spoot eruit. Hij moest naar een ziekenhuis, ik koos voor AniCura in Destelbergen. Het dood weefsel in Coby’s lies werd zo groot als een sinaasappel. Bovendien had hij een brandwonde door de slijpschaaf. De operaties, de wondverzorging, het verblijf in de kliniek en de lichttherapie kosten mij 10.000 euro. Gelukkig is Coby aan de betere hand!”

“Ik kocht recent een huis en heb geen spaarboek. Met mijn centjes en hulp via de Facebookpagina ‘hondenwandeling ten voordele van steunactie Coby’ kon ik al 5.600 euro betalen. De rest is voorgeschoten door mama en vrienden. Daarom organiseer ik met de hulp van de vzw Beestjes in Nesten op zondag 29 oktober van 11 tot 15 uur een (honden)wandeling, met start aan De Kring in Sijsele. Deelname is 5 euro.”