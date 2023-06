Lid van Casino Cycling Team Knokke gereanimeerd dankzij interventie van wegkapiteins met AED-toestel

Vorige zaterdag kreeg een lid van het Casino Cycling Team in Knokke een hartstilstand ter hoogte van het Retranchement. “Na een geslaagde reanimatie door de wegkapiteins met behulp van een AED-toestel en de snelle interventie van de mugheli, werd de wielertoerist overgevlogen naar het AZ Sint-Jan in Brugge”, aldus voozitter Rudi Lippens.

“Op zaterdag 24 juni om 9.30 uur was het zoals gewoonlijk verzamelen geblazen voor het casino voor de fietstocht van het Casino Cycling Team Knokke. Met 230 stonden we aan de start, waarbij zes groepen werden gevormd met ondersteuning van motorrijders. Sedert vier maanden hebben deze laatsten een AED-toestel aan boord. De motorrijders dienen ter ondersteuning van de veiligheid, maar hebben dus ook een belangrijk levensreddend toestel aan boord. Jaarlijks volgen zij samen met 25 wegkapiteins een EHBO-cursus. Tijdens deze cursus werd beslist dat de club zes AED-toestellen zou aanschaffen om die met de motards mee te geven.

AED van levensbelang

Dankzij de actie van onze wegkapiteins en het inschakelen van een AED heeft men een lid van ons Casino Cycling Team Knokke kunnen redden”, vertelt voorzitter Rudi Lippens. “Felicitaties van de Nederlandse wegpolitie en door de artsen van het AZ Sint Jan Brugge deden deugd. Het slachtoffer werd na zowat een half uur stabilisatie ter plaatse overgevlogen naar het hospitaal in Brugge. Op dit moment is de situatie onder controle. Hiermee is nog eens bewezen hoe belangrijk een AED-toestel is. Casino Cycling team Knokke stelt voor dit jaar het thema veiligheid en hoffelijkheid centraal. We blijven inzetten op dit vlak.”