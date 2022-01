Lichaam van veertiger geborgen nadat auto in kanaal belandt in Assebroek

In Assebroek is ter hoogte van Steenbrugge-brug vond een reddingsactie plaats nadat twee getuigen een auto in het water zagen liggen.



De omstandigheden zijn momenteel zeer onduidelijk. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en doorzochten het water naar het voertuig en eventuele slachtoffers. Ondertussen kon de wagen gelokaliseerd worden. En er zou al één lichaam van een man van rond de 40 jaar oud geborgen zijn.