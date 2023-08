Lichaam van dader (19) van dodelijke schietpartij in Komen-Waasten aangetroffen in de Leie

In Komen-Waasten werd maandag in de late namiddag een lichaam aangetroffen in de Leie. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het lichaam werd gevonden op amper enkele meters van waar de dader van de dodelijke schietpartij, dit weekend, in het water sprong. Ondertussen heeft onze redactie ook uit goede bron vernomen dat het wel degelijk om dezelfde persoon gaat.

Het lichaam van de jongeman werd maandag rond 17 uur in de Leie in Komen-Waasten gevonden. Aangezien het lichaam werd aangetroffen niet ver van de plaats waar de dader van de dodelijke schietpartij in het water sprong, werd de link tussen beide meteen gelegd. Ondertussen heeft onze redactie ook uit goede bron vernomen dat het wel degelijk om dezelfde persoon gaat.

De jongeman, een 19-jarige uit het Franse Houplines, is geen onbekende bij de politie. Zo staat hij gekend voor diefstal, diefstal met geweld, agressie, noem maar op. Het waren de politiemensen ter plaatse die de jongeman herkenden. Dat gebeurde op basis van een persoonsbeschrijving na de dodelijke schietpartij afgelopen weekend.