Lichaam aangetroffen in regenput van woning in Beernem

In de Oedelemsteenweg in Beernem is maandagavond omstreeks 18 uur, in een regenput van een huis, het levenloze lichaam aangetroffen van een 74-jarige vrouw.

De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar die konden enkel het overlijden van de vrouw vaststellen. Er is een wetsdokter aangesteld om de precieze doodsoorzaak vast te stellen. De politie is een onderzoek gestart om de omstandigheden, van hoe de vrouw in de regenput terechtgekomen is, te onderzoeken.