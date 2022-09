Levenloos lichaam uit Brugse Reien gehaald

Maandagmorgen rond half tien werd in de Langerei, ter hoogte van het ‘t Sasplein het levenloze lichaam van een oudere man aangetroffen.

Duikers van de brandweer kwamen ter plaatse om het lichaam te bergen. Tijdens de berging was de Potterierei en het Sasplein afgesloten voor het verkeer.

Het is momenteel nog niet duidelijk wie de man is of hoe hij precies in het water is terechtgekomen. De politie en het parket stellen een onderzoek in.