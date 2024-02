Lennert Lecompte twee jaar na ongeluk tijdens storm Eunice: “Na een tegenslag ga ik meteen weer in de ring”

Op 18 februari 2022 was Lennert Lecompte even nationaal nieuws. Hij kwam tijdens een loopje onder een deel van een boom terecht die tijdens storm Eunice afkraakte. Drie weken bleef de 17-jarige in coma, maar uiteindelijk ontwaakte hij. Lennert was tijdens zijn revalidatie telkens positief ingesteld en vocht zijn weg terug. Binnenkort heeft hij zelfs zijn eerste kennismaking met het hoger onderwijs, al benadrukt moeder Sabrina Perez dat het vooral een try-out is.

Wat herinneren jullie je nog van 18 februari 2022?

Lennert Lecompte: “We hadden nog school die dag en mochten vroeger weg omdat het te gevaarlijk was. Het was eigenlijk echt een topdag, tot dat ene moment. We hadden geen les meer, gingen met de ‘boys’ van op school nog wat volleyballen in de sporthal en mochten ook nog eten op school – en het was eigenlijk wel nog lekker. Ik ging erna naar huis. Samen met mijn moeder besliste ik om te gaan lopen.”

Sabrina Perez: “Ja, storm Eunice was nog niet op zijn piek, maar het was toch niet zo verstandig om te gaan lopen. We waren op het verkeerde moment op de verkeerde plek. We gingen een kleine ronde lopen, maar we zijn gepasseerd waar die tak is afgekraakt, op een kilometer van ons huis. Ik heb die tak niet zien vallen, Lennert wel. Hij riep nog: ‘Pas op!’”

Lennert: “Ik had geen flauw idee waar ik was toen ik wakker werd. Ik dacht eerst dat ik aan het dromen was. Het laatste wat ik me herinnerde was dat ik op school zat en plots lag ik in het UZ Gent.”

Wat gebeurde er sindsdien?

Sabrina: “Lennert is eerst opgenomen in het traumacentrum van AZ Delta in Rumbeke, waar hij op intensieve zorgen lag, eerst drie weken in coma en daarna drie weken ontwaken, tot zijn verhuizing naar het UZ Gent. Daar bleef hij zes weken. In Gent was Lennert wakker, maar hij kon niet praten. Na twee weken keerde het praten terug.”

Lennert: “Dat was heel raar, maar het was alsof ik gewoon een knop omdraaide waardoor mijn bewustzijn terugkwam. Plots kon ik weer denken.”

“Proeven van studentenleven is eerste stap naar zelfstandigheid”

Sabrina: “Zijn bewustzijn is inderdaad weer oké, maar Lennert heeft het nog altijd moeilijk met het reconstrueren van wat hij in een dag allemaal gedaan heeft. Hij heeft een heel zwaar hersenletsel opgelopen – zijn rechterhersenhelft is zwaar aangetast – waardoor er heel veel schade is aan geheugen en aandacht. Het blijft een moeilijke zaak: Lennert heeft weinig oriëntatie en heeft evenwichtsstoornissen.”

Lennert: “De notie van tijd is voor een groot deel weg bij mij. Er is ook een serieuze concentratievermindering. Ook mijn kortetermijngeheugen is slecht. Alles van vroeger, van voor het ongeluk, kan ik me wel nog perfect herinneren.”

Hoe ziet je leven er nu uit?

Lennert: “Ik ga nu naar Dominiek Savio (een zorginstelling voor mensen met een fysieke beperking in Gits, red.), wat ik wel een goeie oefening vind om mijn zelfstandigheid terug te winnen. Ik moet zelf mijn lessenrooster bekijken en inplannen hoe en wanneer ik mijn taken maak.”

Sabrina: “Lennert heeft wel plannen, hoor. Hij start in februari, aan het begin van het tweede semester, met een vak uit de opleiding biotechnologie aan Vives hogeschool in Roeselare. Dat is een soort van try-out. We zijn blij dat de hogeschool daarvoor openstond. Dit is ook voor hen de eerste keer.”

Lennert: “Het is een vak van vier uur, een module van vier studiepunten. Ik volgde in het middelbaar wetenschappen en ben er altijd in geïnteresseerd geweest. Ik wil het zeker proberen en we zien wel of het lukt.”

Hoe blijf je zo positief?

Lennert: “Ik ben er tamelijk snel goed mee omgegaan. Voordien bokste ik en ik paste het principe toe dat ik leerde als bokser: meteen weer in de ring gaan na een tegenslag. Ik zag me alsmaar meer evolueren en vond het leuk om die vooruitgang te zien.”

Zijn er mensen die je specifiek wil bedanken voor de steun de laatste twee jaar?

Lennert: “Jazeker. Ik wil natuurlijk mijn familie, maar ook veel vrienden van me, bedanken. Dat zijn dan mijn vrienden uit het middelbaar, waarbij Pieter-Jan, Finn en Miguel een specifieke vermelding verdienen. Ze nemen me vaak mee naar activiteiten. We zijn bijvoorbeeld naar De Warmste Week geweest in Brugge, waar ik Used (een Belgische drum-’n-bass-dj en -producer, red.) zag. Goan is een jeugdvriend van me die ik elke week zie. Ook mijn grootouders ben ik heel dankbaar.”

Heb je nog een boodschap voor mensen die in een vergelijkbare situatie zitten?

Lennert: “Je hebt altijd een makkelijke en een moeilijke optie. Ik geloof dat er in de moeilijkste optie de meeste vooruitgang kan zitten. Wees niet bang om verder te gaan.”