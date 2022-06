Lennert (17) raakte in coma door vallende tak tijdens storm Eunice, maar werkt nu volop aan revalidatie: “Ik wil opnieuw stappen”

“Opnieuw kunnen stappen, terug naar school gaan en daarna eentje gaan drinken met mijn vrienden, daar zou ik al gelukkig mee zijn”, zegt Lennert Lecompte (17) uit Menen. Vier maanden geleden raakte hij zwaargewond en in coma, nadat tijdens storm Eunice een afgekraakte tak op hem was gevallen tijdens het joggen. Hoewel hij de voorbije maanden al een indrukwekkend parcours aflegde, is de revalidatieweg nog lang. “Zolang hij stappen vooruit blijft zetten, blijven we hopen op het beste”, zegt mama Sabrina.

Tijdens storm Eunice op 18 februari werd Lennert tijdens een toertje joggen geraakt door een afgewaaide tak en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Drie weken lag hij in coma, zwevend tussen leven en dood. “De dokters hadden ons meteen gezegd dat er hersenschade zou zijn, alleen wisten ze niet hoe erg”, zegt stiefpapa Bert Verbeke. En het zag er ook niet goed uit, toen Lennert uit zijn coma ontwaakte. “Hij kon enkel zachtjes in onze hand nijpen. Meer niet”, zegt mama Sabrina Perez.

Rolstoel

Gelukkig werd kort daarna al duidelijk dat zijn spraakcentrum niet was aangetast, Lennert kon nog praten. Hij begon aan een loodzware revalidatie in het UZ Gent, waar hij week na week ook fysiek vooruitging en nu nog altijd vooruitgaat. “Zijn linkerarm is nog verlamd, maar hij krijgt steeds meer kracht in zijn linkerbeen”, weet Bert. “Hij zit nog altijd in een rolstoel, maar dokters zeggen dat het een kwestie van tijd is voor hij weer zal kunnen wandelen. Hoe lang het zal duren, kunnen ze dan weer niet zeggen.”

“Veel van onze vragen kunnen ze niet beantwoorden”, zucht mama Sabrina. “Lennert heeft nog veel problemen met zijn kortetermijngeheugen. Wanneer ik de dokters vraag of hij ooit weer zal kunnen studeren, weten ze dat niet. We kunnen alleen maar afwachten om te zien op welke vlakken Lennert nog verder zal herstellen. Tot het eind van dit jaar blijft hij in het UZ Gent om te revalideren, en als hij dan nog altijd vooruitgang boekt, blijft hij daar. Ze halen er het beste uit je mogelijkheden voor ze je weer op het gewone school- of werkleven loslaten.”

In weekend naar huis

Lennert heeft het in elk geval al goed begrepen: hoe meer hij zijn best doet, hoe groter de stappen die hij vooruit zet. “Dus ik doe heel hard mijn best”, zegt hij. Sinds een paar weken mag hij in het weekend naar huis, van zaterdagmiddag tot zondag. Vanaf juli is dat al vanaf vrijdagavond. “Ik ben blij dat ik naar huis kan. Maar het is niet dat ik daar de dagen en uren aftel. De meeste andere patiënten zijn ouder dan ik, maar ik heb wel een goeie band met hen. Ik ben socialer geworden, sinds het ongeval”, zegt Lennert. “Ik zou vroeger nooit vreemden aangesproken hebben. Maar in het ziekenhuis merk ik dat het vlot gaat. Het zijn allemaal mensen die hetzelfde meemaken als ik en het kan wel deugd doen om met hen te praten. Eén andere jongen is ongeveer mijn leeftijd. Ik weet niet waarom hij daar is, ik vraag er ook niet naar. Zelf heb ik ook niet graag dat ze mij vragen hoe ik daar ben beland. Ik weet trouwens niets meer van mijn ongeval. Dat is misschien maar goed ook.”

Elke weekdag gaat iemand van de familie ’s avonds op bezoek in het UZ Gent. En nu hij in het weekend opnieuw naar huis mag, springen zijn goeie vrienden Finn Wastyn en Miguel Desimpelaere graag eens binnen. “We missen hem en zijn blij dat we hem weer eens kunnen zien. Vrienden en leerkrachten vragen ons nu en dan hoe het met Lennert is. Iedereen is best wel bezorgd.” “Lennert is altijd al positief ingesteld”, weet Finn. “Een doorzetter. Als hij ergens zijn gedachten op zet, gaat hij ervoor. Die karaktertrekken zullen hem nu wel goed helpen.”

Dat positivisme had Lennert al vaker nodig. “Sabrina en haar kinderen hebben het al niet makkelijk gehad”, beseft Bert. “De papa van Lennert en Yben is in 2010 overleden aan een agressieve kanker. Ze hadden dus al meer dan hun deel gehad.”

“Mama zei het nog net na het ongeval: ‘Het ging te goed, hé’”, zucht broer Yben. “We komen zo goed overeen in ons nieuw samengesteld gezin, er moest wel iets gebeuren…”

“We proberen zo positief mogelijk te zijn en zo weinig mogelijk aan het ongeval te denken”, gaat Sabrina verder. “In het begin hebben we ook wel gedacht: ‘waarom moet ons dat nu net overkomen?’, of ‘waren we maar niet gaan joggen.’ Maar negatief denken haalt niets uit, integendeel. Van Berts zus hebben we een toepasselijk cadeautje gekregen, van toen ze op bedevaart is geweest. Een parcourspijltje. Want er is maar één richting: vooruit. In het verleden blijven stilstaan, moet je niet doen.”

School

Lennert was er al uit: hij zou dit jaar afstuderen aan het Sint-Aloysiuscollege in Menen en daarna naar Gent trekken om er psychologie te studeren. Voorlopig zit dat er nog niet in. “Ik zit nu ook in Gent”, lacht hij. “Al is het voor iets helemaal anders…” Maar de hoop om te kunnen studeren, is er nog altijd. “Opnieuw kunnen stappen, terug naar school gaan en daarna eentje gaan drinken met mijn vrienden, daar zou ik al gelukkig mee zijn”, besluit Lennert.

“Wij hopen de oude Lennert terug te krijgen”, zeggen mama en stiefpapa Bert. “We kunnen alleen maar blij zijn met de vooruitgang die hij nu al gemaakt heeft. In het begin zeiden de dokters dat hij misschien als een plant door het leven zou gaan. Of dat hij niet meer zelfstandig zou kunnen eten of drinken. En kijk nu. Zolang hij stappen vooruit blijft zetten, blijven we hopen op het beste.”