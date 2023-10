Leerlingen van basisschool Eernegem geëvacueerd na (loos) gasalarm: “Alle metingen waren negatief”

Een tweehonderdtal lagere schoolleerlingen en kleuters van basisschool ‘t Mozaïek in het centrum van Eernegem moesten maandag kort na de middag geëvacueerd worden na een gasalarm op school. De evacuatie liep erg vlot en door het mooie weer trokken de leerlingen naar een speelpleintje in de buurt. “Uiteindelijk bleek het om een alarm te gaan, opgemerkt door detectoren in de stookplaatsen, maar alle metingen waren negatief”, zegt brandweermajoor Frank Vanhixe.

Rond 13.10 uur ging plots een gasalarm af in de gebouwen van basisschool ‘t Mozaëk in de Westkerkestraat in Eernegem. Er werd ook een gasgeur waargenomen in de gangen. Omdat er naast de school grootscheepse werken aan de gang zijn, waarbij de school grondig verbouwd wordt, was het mogelijk dat de gasgeur daarvan kwam.

In ieder geval aarzelden de leerkrachten niet. “De hulpdiensten werden verwittigd en de hele school werd geëvacueerd”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert. “Daarop is iedereen ook getraind. De vaste evacuatieplaats voor deze school is de nabijgelegen school De Zandkorrel. Alles verliep zeer vlot.” Omdat er in De Zandkorrel ook lessen bezig waren en omdat het mooi weer was, werd besloten om de leerlingen naar een speelpleintje in de buurt te brengen. Mocht het probleem langer duren, kon alsnog naar De Zandkorrel getrokken worden.”

Stookplaatsen

Intussen sloot de politie de Westkerkestraat voor alle verkeer af en ging de brandweer samen met Fluvius op zoek naar de oorzaak.

“Het alarm kwam van de detectoren in de stookplaatsen, maar daar waren alle metingen negatief”, zegt brandweermajoor Frank Vanhixe. “In de gangen werd wel een lichte gasgeur waargenomen, maar ook die metingen waren negatief. Ook de verantwoordelijken van de verbouwingen aan de school kwamen mee zoeken, maar uiteindelijk konden we allen beslissen dat de situatie veilig was.”

Na ongeveer een uurtje waren de leerlingen opnieuw op school. (JH)