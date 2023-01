Leerlingen GO Atheneum in Nieuwpoort preventief geëvacueerd na gaslek bij naburige woning: “Ondertussen terug hersteld”

Om 8.29 uur deze ochtend werd de brandweer Westhoek opgeroepen omdat men een gasgeur rook aan het GO Atheneum in de Arsenaalstraat in Nieuwpoort. De brandweer besliste om de school preventief te ontruimen. Wat later werd er bij een naburige woning een gaslek vastgesteld. De ploegen van Fluvius waren al ter plaatse om het lek te herstellen. Na de nodige werken konden leerlingen zonder problemen terugkeren naar de school.

Donderdagochtend 26 januari startte de de schooldag voor de leerlingen van het GO Atheneum in Nieuwpoort met een avontuurlijke wending. Iets na 8.30 uur kwam de brandweer ter plaatse omdat ze werden opgeroepen voor een gasgeur in de school. De brandweer besliste om de 120 leerlingen preventief te evacueren naar de basisschool verderop in de straat.

Gaslek bij buur

De brandweer stelde een veiligheidsperimeter in en de nodige metingen in de school en in de ruime omgeving ervan werden uitgevoerd. De gasgeur kwam van een lek ter hoogte van een naburige woning. De ploegen van de dienst Fluvius waren al ter plaatse en hebben het lek hersteld. Door de snelle reactie waren er geen bijkomende evacuaties in de buurt nodig. Ondertussen konden de leerlingen al terugkeren naar school.