Leerling (15) loopt hersenschudding op na mislukte sprong vanop eerste verdieping

Een 15-jarige leerling van de RHIZO Sportschool in Kortrijk liep maandag een hersenschudding op bij een mislukte sprong vanop de eerste verdieping. Bij wijze van stunt wou hij een schoen van een medeleerling ‘snel’ terughalen door een verdieping naar beneden te springen, maar bij de landing ging het mis. Dat schrijft VRT NWS.

De tiener in kwestie doet in zijn vrije tijd aan freerunning of parkour, een sport die gepaard gaat met – soms riskante – sprongen van obstakels of gebouwen. Hij besloot om zijn Spidermanskills ook op school te oefenen door een verdieping naar beneden te springen. Hij kwam echter met zijn schouders en hoofd op de grond terecht, wat uiteraard niet de bedoeling was. De jongen werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar werd vastgesteld dat hij er met een hersenschudding vanaf is gekomen.