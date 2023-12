Kunstwerk valt van sokkel in Knokke-Heist en belandt tussen blokken in zee

Het kunstwerk Another Time XVI van Antony Gormley is tijdelijk niet meer te zien op zijn vertrouwde positie ter hoogte van het strandhoofd van Surfers Paradise in Knokke-Heist. Het beeld viel in zee.

Het beeld viel van zijn sokkel en belandde tussen de blokken van het strandhoofd. Een eerste poging om het werk uit zee te hijsen met een kraan moest gestaakt worden omwille van het hoge water. Midden januari wordt een nieuwe poging ondernomen bij laag water.

In massief gietijzer

Another Time is een reeks van honderd sculpturen van de Engelse beeldhouwer Antony Gormley die identiek zijn aan de honderd massieve sculpturen van Another Place (2007). Het beeld heeft de vorm van een gestileerde menselijke figuur in massief gietijzer. Het werk stelt de vraag wat de plaats van de mens is binnen het grotere kader. Elk werk staat noodzakelijkerwijs geïsoleerd en is een poging om te getuigen hoe het is om levend en alleen in ruimte en tijd te zijn. (MM)