Kruispunt in Waardamme afgesloten door gaslek

Iets na 14.00 uur ontstond een gaslek in Waardamme. Dat gebeurde ter hoogte van restaurant Het Merelnest. Daar hebben werknemers bij het boren voor de buizen voor een grondbemalingsinstallatie door de middendruk gasleiding geboord.

Ondanks dat er geboord werd op privéterrein heeft een werknemer de leiding doorboord die onder het voetpad ligt, en dit door schuin van het terrein weg te boren.

De brandweer en politie kwamen ter plaatse en het kruispunt van de Kortrijksestraat met de Veldhoekstraat werd volledig afgesloten. Er was een sterke gasgeur aanwezig en ook er was een duidelijk het geluid hoorbaar van opborrelend gas in het water dat in de boorput stond.

Fluivius kwam ter plaatse om het gaslek te dichten. Hoelang de Kortrijksestraat zou afgesloten zijn was niet meteen duidelijk. Maar Fluvius schat dat het mogelijks nog een viertal uur zou duren. Daarmee is het nog niet zeker dat het restaurant deze avond de deuren zal kunnen openen.

