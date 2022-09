Krakelebrug aangevaren door binnenschip: Brugge probeert verkeershinder te beperken

Op donderdag 22 september omstreeks 16.20 uur werd de Krakelebrug in Brugge aangevaren door een binnenschip. Het schip kon zijn vaart verder zetten en de brug werd in een stabiele en beveiligde positie geplaatst waarbij het scheepvaart verkeer wel nog doorgang heeft, maar het wegverkeer onderbroken is (Krakeleweg/R30).

Na eerste inspecties en interventies van De Vlaamse Waterweg blijkt dat er ernstige schade is aan de staalstructuur van de brug. De specialisten van de Vlaamse overheid inspecteren de brug verder en werken momenteel een herstelplan uit om zo snel als mogelijk deze verbinding terug operationeel te krijgen.

Om de extra hinder op het verkeer in de omgeving te beperken, worden de uren aangepast waarin de nabijgelegen Boudewijnbrug wordt bediend: van 7 uur tot 9.30 uur (i.p.v. huidige stremming van 7 uur – 7.30 uur tot 8.30 uur) en van 16.30 uur tot 18.30 uur (i.p.v. huidige stremming van 16.30 uur tot 17.30 uur) wordt de Boudewijnbrug niet bediend voor de scheepvaart en heeft het wegverkeer vrije doorgang. Op woensdagen wordt ook de huidige periode van niet-bedienen (nu van 11.50 uur tot 12.30 uur) uitgebreid van 11.50 uur tot 13 uur.

Ook de Warandebrug en de Dampoortbruggen worden niet op tegelijk bediend als de Boudewijnbrug, zodat het verkeer steeds één van deze beide verbindingen kan blijven gebruiken.