Kraanman verhoord over onopzettelijke slagen en verwondingen

Naar aanleiding van de gasexplosie in Oostende is donderdagavond al een kraanman verhoord over mogelijke feiten van onopzettelijke slagen en verwondingen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Na verhoor mocht de man beschikken.

Tijdens werken op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat werd donderdagochtend een hogedrukleiding geraakt door een damplaat. Naar aanleiding van dat gaslek waren de hulpdiensten al ter plaatse toen zich om 11.36 uur een hevige gasexplosie voordeed. Bij de gasontploffing liepen drie slachtoffers ernstige verwondingen op, onder wie een politieman en een brandweerman. In totaal liepen ook twintig gebouwen ernstige schade op.

Politie en parket stellen alles in het werk om de precieze omstandigheden van het incident te achterhalen. Om zo snel mogelijk een volledig beeld te hebben van de feiten werd de betrokken kraanman donderdagavond al verhoord. Het ging om een verhoor over mogelijke onopzettelijke slagen en verwondingen. Na het verhoor mocht de kraanman ook onmiddellijk beschikken.