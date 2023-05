Kraan kantelt tijdens werken

Tijdens wegwerkzaamheden in Ichtegem is een kraan van 30 ton zwaar dinsdagavond gekanteld. Omdat er door de werken sowieso maar één rijstrook beschikbaar was, moest de hele weg afgesloten worden.

Het incident gebeurde dinsdagavond rond 18 uur in de Kortemarkstraat in Ichtegem. Daar wordt momenteel de volledige rijweg vernieuwd en wordt een nieuw fietspad aangelegd. Door die werken is er sowieso maar één rijrichting beschikbaar. De tweede rijrichting is momenteel uitgegraven voor de werken.

Een bandenkraan van 30 ton die op de weg reed kantelde plots in de uitgegraven strook en kwam op de zijkant te liggen. Daarbij raakte niemand gewond en ook de schade viel mee. Om de kraan terug op haar wielen te plaatsen, moest de nog beschikbare rijstrook afgesloten worden door de politie.

Een takeldienst met vrachtwagen met kraanarm kwam ter plaatse om de kraan recht te kunnen trekken. Daarvoor werd de rijstrook die nog beschikbaar is gebruikt. De wegwerkzaamheden konden vandaag terug hervat worden. (JH)