Kortsluiting bij afbraakwerken hoogspanningsmast in Sint-Pieters

Maandagmiddag even na 14 uur liep het even fout bij de afbraakwerken van de hoogspanningsinstallatie van het Eliaproject, ter hoogte van het rondpunt van het AZ Sint-Jan in Sint-Pieters.

Bij het doorslijpen van een kabel bleek er, door een nog onbekende reden, nog stroom op de kabel te zitten. Dat ging gepaard met een kortsluiting en meerdere steekvlammen.

De brandweer kwam ter plaatse maar meer dan een veiligheidscontrole dienden ze niet uit te voeren. Voor zover bekend raakte niemand gewond en konden de werken nadien voortgezet worden.