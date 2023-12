Kortemark opgeschrikt door oorverdovende knal: Ieperstraat afgesloten na zwaar gaslek

De Ieperstraat in Kortemark werd vrijdagochtend om 10.30 uur afgesloten voor alle verkeer nadat er door graafwerken een zwaar gaslek ontstond. Het lek ging gepaard met een oorverdovend geluid, maar omdat buurtbewoners voldoende ver woonden moest niemand geëvacueerd worden.

Het gaslek ontstond vrijdagochtend om 10.30 uur nadat een graafmachine een leiding raakte vlak naast de openbare weg. Er worden daar grondwerken uitgevoerd aan een privéwoning en bij het graven werd een leiding kapot getrokken. De arbeiders belden de hulpdiensten op en maakten melding van een zwaar sissend geluid waarbij het vermoeden was dat er een hogedrukleiding werd geraakt. De politie en brandweer snelden ter plaatse.

Geen evacuatie

“De eerste inschatting is dat het toch om een middendrukgasleiding gaat”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere. “Gelet op de afmeting van de buis en het lawaai dat het ontsnapte gas produceert. Er is weliswaar een fiks kabaal maar een hogedrukgasleiding maar nog veel meer lawaai en daar kan je niet blijven stilstaan. Omdat de woningen en bedrijven voldoende ver liggen werd niet overgegaan tot een evacuatie. We wachten meer nieuws van Fluvius af.” Fluvius kwam intussen ter plaatse om het lek te dichten. De Ieperstraat tussen Kortemark en Sint-Jozef De Geite werd volledig afgesloten voor alle verkeer. (JH)