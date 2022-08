Koe zakt in moerassige beek: brandweer redt haar van verstikkingsdood

Een koe werd dinsdagavond op het nippertje gered van de verstikkingsdood in een beek, die door de droogte veranderd was in een moeras bij Diksmuide.

Een rund van om en bij de 700 kg raakte vast in een beek naast een weide aan de Visserstraat bij de Diksmuidse deelgemeente Lampernisse. Door de uitzonderlijke droogte was de waterloop veranderd in een verraderlijk moeras. Een van de grazende koeien zocht water in de uitgedroogde beek, maar was verrast en liep zich vast in het donkere slijk.

Heftruck

Tegen dat het dier ontdekt was, zag het al helemaal zwart door zich te wentelen en te weren tegen de verstikkingsdood. Het dierenredteam van Brandweer Westhoek werd dinsdagavond even voor 20 uur opgeroepen. Met de hulp van de heftruck van de landbouwer slaagde het team erin om de koe nog levend uit het slijk te takelen. (TP)