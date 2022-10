Koe in vijver redt zichzelf voor komst van brandweer in Woumen

Een koe die in een vijver was gesukkeld in Woumen heeft vrijdagmiddag de brandweer voor de gek gehouden. Net op het moment dat gespecialiseerde hulp onderweg was, bevrijdde de viervoeter zichzelf.

Rond 14.30 uur merkte een landbouwer in de Noordbroekstraat in Woumen bij Diksmuide op hoe een van de koeien in een vijver was gesukkeld. Het dier bleek redelijk diep in het water te zitten en verkeerde zichtbaar duidelijk in nood. Het slaagde er niet in om zich op de drassige ondergrond te bevrijden. De brandweer werd opgevorderd waarna een brandweerofficier zich ter plaatse van de toestand kwam vergewissen. Die moest inschatten welke hulp ter plaatse moest komen.

Wispelturige koe

“De officier besloot eenmaal ter plaatse om onmiddellijk versterking op te roepen van het gespecialiseerde dierenreddingsteam van de zone”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe, tevens DRT-verantwoordelijke. “De ploegen maakten zich meteen klaar en vertrokken. Maar al gauw belde de officier terug om de opgeroepen hulp weer te annuleren. De situatie was blijkbaar zelf opgelost.”

De wispelturige koe, die even voordien echt vast bleek te zitten, stapte opeens voor de ogen van de officier en landbouwer doodgemoedereerd terug de vijver uit en ging de weide in. Het beest mankeerde niets en daarom kon alle opgeroepen hulp terug geannuleerd worden. (JH)