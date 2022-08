Koe in beek, schaap in kanaal, gras in brand: hittegolf steekt brandweer Westhoek in het werk

De langdurige droogte en hitte eisen hun tol voor de fauna en flora in de Westhoek. De brandweer probeert tijdig te doen wat mogelijk is om mens en natuur te beschermen.

Brandweer Westhoek moest afgelopen woensdag een vijftigtal koeien water geven na een lek langs de Noorderring in Ieper en bluste grasbrandjes woensdag in de Veldstraat in De Panne, donderdag in de Brielenstraat in Ieper, zaterdag in de Jonkershovestraat in Houthulst en zondag in de Hoenstraat in Zonnebeke, waarbij ook houten balken van de schuur van een landbouwbedrijf vuur vatten. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar nabijgelegen stallen.

Nadat heel wat vijvers, putten en waterlopen uitdroogden, nemen dieren alsmaar meer risico’s om aan water te geraken en komen dan in de problemen. Bij de Ieperse deelgemeente Zuidschote belandde zaterdag een schaap in het kanaal Ieper-IJzer en woensdag en zaterdag moesten vastgelopen koeien gered worden uit beken in Diksmuide.

