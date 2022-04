Klein gaslek in appartementsgebouw in Roeselaarse Hugo Verrieststraat

De brandweer en politie werden maandag kort voor de middag opgeroepen naar de Hugo Verrieststraat in Roeselare. Daar was een klein gaslek ontstaan in een appartementsgebouw. Vijf bewoners moesten geëvacueerd worden.

Tijdens werken in het appartementsgebouw werd een gasleiding geraakt. Daardoor ontstond er een klein gaslek. De arbeiders brachten onmiddellijk de brandweer op de hoogte. Die snelde ter plaatse. Het lek kon snel gedicht worden.

Op het ogenblik van het voorval waren vijf bewoners aanwezig in het gebouw. Zij moesten even het appartementsgebouw verlaten.