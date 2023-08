Kitesurfer met materiaalpech uit zee gered

Een kitesurfer die op zee af te rekenen kreeg met materiaalpech, moest maandagavond uit het water gered worden voor de kust van Oostduinkerke. De reddingsboot Brandaris pikte de man op uit zee en bracht hem tot op het strand. Dankzij zijn thermopak raakte de kitesurfer niet onderkoeld.

Even voor 21 uur kwamen twee kitesurfers naar surfclub SYCOD ter hoogte van de Alfred Devoslaan in Oostduinkerke gelopen. Ze meldden dat ze in de verte op zee een kitesurfer gezien hadden die in nood verkeerde. De man had af te rekenen met materiaalpech en raakte niet meer zelf aan land. De reddingsprocedure op zee werd opgestart.

De politie en brandweer zetten een commandopost op de zeedijk op en ook een ziekenwagen kwam naar de plaats. Intussen werd ook de reddingshelikopter NH90 gescrambled en vanuit Nieuwpoort voer de reddingsboot Brandaris ter plaatse. Al na enkele minuten was de Brandaris ter plaatse en kon verdere hulp afgeblazen worden. Zo kwam de NH90 uiteindelijk niet ter plaatse.

Thermopak

De Brandaris haalde de kitesurfer, een dertiger, aan boord. Hij zat op dat ogenblik nog ruim een kilometer diep in zee. “De man kreeg af te rekenen met materiaalpech”, zegt Daan Harnisfeger van de Brandaris. “Zijn kitezeil was voor een stuk gelost door een luchtlek en daardoor kon het niet meer in de goede vorm staan. Zo was het onmogelijk om er nog mee te surfen. De surfer had zijn kite al in een hoopje op zijn plank gelegd en was begonnen met terugzwemmen richting strand. Door de noordwestenwind zou hem dat uiteindelijk ook wel gelukt zijn, al zou het flink wat krachten gekost hebben.”

“Wij haalden hem evenwel aan boord en vroegen of alles oké was. De man had gelukkig een thermopak aan en raakte ook niet onderkoeld. We konden hem veilig en wel aan het strand afzetten met zijn materiaal.” De man moest uiteindelijk ook geen medische verzorging krijgen waarna de reddingsactie afgeblazen werd. (JH)