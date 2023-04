Kitesurfer even in de problemen maar raakt zelf terug aan land in Koksijde

Van aan het strand in Koksijde kwam dinsdagavond de melding binnen dat een kitesurfer in de problemen was gekomen en niet meer aan land raakte. Maar nog voor de hulpdiensten goed en wel uitgerukt waren, bleek de man toch aan land te zijn geraakt.

Een voorbijganger op de Zeedijk van Koksijde belde dinsdagavond rond 19.20 uur de hulpdiensten op. Volgens de passant zag hij een kitesurfer in zee die al 15 minuten lang verwoede pogingen ondernam om het land te bereiken, maar daar niet in slaagde.

De politie Westkust werd verwittigd die een ploeg ter plaatse stuurde. Via de alarmcentrale werd ook de brandweer ingeschakeld voor een redding aan de kust net als het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende. Maar de brandweer kon nog voor ze uitrukten alweer geannuleerd worden. “We kregen immers vrij snel het bericht dat de kitesurfer toch aan land was geraakt”, zegt Peter Van Camp van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). “Er werd dus uiteindelijk geen reddingsactie opgestart.”

Wellicht zag de passant het verkeerd of kon de kitesurfer met een extra inspanning alsnog land bereiken. (JH)