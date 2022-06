Kinderopvang geëvacueerd na vondst obus in Waregem: “Medewerkers van Renaultgarage aan de overkant schoten ons te hulp”

Bij grondwerken voor nieuwbouwappartementen langs de Gentseweg in Waregem, stootten de arbeiders donderdagvoormiddag op een obus van wel 60 centimeter. Dovo kwam het ding ophalen, de politie stelde een ruime perimeter. Kindercréche Moeke Fie moest geëvacueerd worden. “Ik heb de kindjes verteld dat we op schoolreis gingen”, zegt zaakvoerster Sophie Veys.

“Ik dacht eerst dat het een stuk buis was in de grond”, vertelt één van de arbeiders ter plaatse. “Met een schop hebben we die verder bloot gelegd en toen ik een koperen rand zag, wist ik dat het een bom was. Hij was wel 60 centimeter lang en zo’n 15 centimeter in doorsnede. We hebben meteen de politie gebeld.”

Medewerkers garage schieten te hulp

Die zetten meteen de hele Gentseweg af tussen de Liebaardstraat en de Carrefour en evacueerden uit voorzorg de buurtbewoners. Onder hen ook de 26 kinderen en acht vijf medewerkers van kindercrèche Moeke Fie.

“Plots stond de politie aan de deur”, zegt zaakvoerster Sophie Veys. “Gelukkig konden we terecht bij de Renault garage aan de overkant van de weg. Acht medewerkers van de garage hielpen ons om de kindjes te dragen, ze zijn tussen nul en drie jaar oud tussen met de baby’tjes moesten we met een Maxi-Cosi aan elke arm de straat over.”

“In de garage konden we terecht helemaal achterin het gebouw en kregen de kindjes water en een koek. Ik heb hen gezegd dat we op schoolreis gingen.”

“We hebben de standaardprocedure voor evacuatie gevolgd dus ook alle ouders zijn verwittigd om hun kind te komen halen. Eens terug in de crèche was het wel erg hectisch, zowel wij als de kinderen zijn nog wat over onze toeren. Maar veiligheid primeert en op een dikke tien minuten was iedereen bij de garage, ik weet niet hoe ik hen moet bedanken.”

Hectisch

Ook twintig andere personen werden geëvacueerd, waaronder iedereen in het notariskantoor van Marie Himpe. “Het is vooral erg voor de klanten, sommigen kwamen net hun huissleutel ophalen maar ik moest noodgedwongen alle afspraken voor de dag afzeggen en iedereen is naar huis.”