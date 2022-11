Kind raakt gekneld in transportband van land- en tuinbouwbedrijf in Lo-Reninge

Woensdagmiddag rond 12 uur raakte een kindje van ongeveer 2 jaar oud gewond toen het kwam vast te zitten in een transportband van een land- en tuinbouwbedrijf in de Noordweststraat in Lo-Reninge. De brandweer van zone Westhoek werd opgeroepen voor een gekneld persoon in een machine, maar nog voor ze arriveerden, kon het kindje al bevrijd worden door de aanwezige personen.

Het kindje werd ter verzorging overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Volgens de officier ter plaatse ging het om lichte kwetsuren.