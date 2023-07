Kind (3) belandt in vijver van Brouwerspark in Menen: “Gelukkig dat iemand meteen te hulp schoot”

Eerder deze maand liep een driejarig kind pardoes in de vijver van het Brouwerspark in Menen. Door de massale aanwezigheid van eendenkroos en zweefalgen is het nauwelijks nog te zien dat er water in de vijver staat. Gelukkig werd het kind, dankzij de snelle reactie van een dame die met de mama mee was, gered. “We bekijken hoe we de omgeving rond de vijver veiliger kunnen maken”, reageert waarnemend burgemeester Renaat Vandenbulcke.

Getuige doet haar verhaal

De feiten dateren al van zaterdag 8 juli toen er veel volk in het Brouwerspark aanwezig was dankzij het mooie weer en het kindvriendelijke zomerfestival dat er georganiseerd werd door CC De Steiger. Een getuige die de stad over het incident alarmeerde en smeekte om veiligheidsmaatregelen rond de vijver kreeg nog geen reactie en doet haar verhaal nu in onze krant. Al wil ze haar naam liever niet vermeld zien.

“Ik was op wandel in het Brouwerspark en de onveilige vijver sprong meteen in het oog. Het water is er helemaal besmeurd met een groen goedje waardoor je als niet-Menenaar of als kind niet kunt weten dat het over een vijver gaat. Mijn gedachten over die onveilige situatie waren nog niet koud of er kwam een kind vanop de parking van de Kortrijkstraat gelopen richting het park, recht in de vijver. Het bleek om een peuter van drie te gaan. De mama die het kind vergezelde maar niet kon volgen toen het kind enthousiast het park inliep, was helemaal in paniek. Gelukkig liep er daar nog een dame bij die niet aarzelde en meteen in de groene smurrie sprong om het kind te redden. Best dat er direct iemand te hulp schoot want daardoor is het kind ook niet kopje onder gegaan en is het eigenlijk ook nooit in gevaar geweest. Er moest ook geen ambulance aan te pas komen. De twee waren wel helemaal besmeurd en droegen een extreem hinderlijke geurtje met zich mee. Ze konden met de schrik weer naar huis.”

Nog geen reactie en nog niks veranderd

Voor de getuige was het incident ernstig genoeg om de stadsdiensten op de gevaren van de vijver te wijzen. “Ik contacteerde de stad via een webformulier. Helaas heb ik na mijn schrijven nog geen reactie ontvangen.”

Een bezoek aan de vijver leert ons ook dat er nog niets aan de onveilige situatie veranderd is. Waarnemend burgemeester Renaat Vandenbulcke reageert verrast. “Over het incident zelf weet ik eigenlijk niets, maar dat komt misschien omdat er geen vergaderingen plaatsvonden met diverse instanties door de vakantieperiode. We gaan echter wel bekijken hoe we de site veiliger kunnen maken en er de nodige aandacht aan geven. Ik weet dat het een gevaarlijke omgeving kan zijn. Toen we er vroeger het festival Grensrock organiseerden, bakenden we die zone steevast af om incidenten te vermijden. Blijkbaar is dat met het Zomerfestival niet gebeurd.”