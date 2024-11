De ledverlichting langs de Vichtsesteenweg in Anzegem knippert non-stop aan en uit.

Over een lengte van 500 meter is de straatverlichting stuk, langs de weg die het Anzegemse gehucht de Heirweg doorkruist. Zo’n 200 meter voor de voetbalvelden van Anzegem werkt de verlichting weer prima. Het gaat dus om een zeer lokaal probleem met het lichtnet. Netbedrijf Fluvius is al op de hoogte gesteld en stuurt technici ter plaatse om het euvel te herstellen. (XC)