KIJK. Redders moeten uitrukken voor kajakker in nood anderhalve kilometer voor kust

Redders moesten vrijdagnamiddag uitrukken voor een kajakker in nood. De man bevond zich op anderhalve kilometer van de kust en geraakte niet meer in zijn kajak.

Bij de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) kwam vrijdagmiddag rond half vier een oproep binnen. Een wandelaar liet weten dat er wellicht een kajakker in nood was.

De redders rukten meteen uit en troffen op anderhalve kilometer van de kust een onderkoelde kajakker aan. De man werd snel aan boord gehaald en in de warme kajuit van de reddingsboot ontdaan van zijn natte surfkledij. Hij werd ook ingepakt in warme dekens om hem langzaam weer op te warmen.

“Ondertussen riep de schipper via de kustwacht de hulp in van een ziekenwagen, om de onderkoelde kajakker over te brengen naar het ziekenhuis”, klinkt het op de Facebookpagina van de VBZR. “Eens aangekomen in de haven, droegen de redders de kajakker naar de ziekenwagen.”

De man zou het gezien de omstandigheden “redelijk goed” stellen.

