KIJK – Politie en brandweer snellen naar basisschool in Sint-Kruis: “Gelukkig vals alarm”

De leerlingen van basisschool Context in Sint-Kruis zijn vrijdagochtend geëvacueerd nadat het brandalarm van de school in werking trad. Politie en brandweer kwamen ter plaatse, maar al snel bleek het om vals alarm te gaan.

De lessen waren volop bezig toen het brandalarm even na 10:00 uur in werking trad in de school langs de Brieversweg.

Evacuatie

“Daarop is men meteen gestart met de evacuatie van de aanwezige leerlingen”, zegt Greet Verleye, woordvoerster van scholengroep !mpact waartoe Context behoort.

De kinderen werden op de speelplaats verzameld en kregen dekens om zich warm te houden. In de tussentijd voerden de hulpdiensten een controle uit in de gebouwen. Die leverde niks op. “Het bleek gelukkig om vals alarm te gaan”, bevestigt Greet Verleye.

De kinderen werden eerst verzameld in de refter, waarna ze opnieuw richting klaslokaal konden.

(JVMA)

